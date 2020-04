Covid-19. Emigrantes no Luxemburgo unem-se para comprar ventiladores

A campanha, promovida pela Associação Cultural e Humanitária da Bairrada (ACHB) e pela Santa Casa da Misericórdia, ambas no Luxemburgo, apela à "solidariedade para a angariação de fundos, destinados à compra de ventiladores e outro material médico e hospitalar para ser doado aos hospitais portugueses”, explicou Rogério Oliveira da ACHB.Sob o lema, "A solidariedade não faz quarentena...Unidos somos mais fortes", as duas organizações sublinham "a urgência" e uma "atitude participativa" numa altura em que "vários hospitais lutam com falta de material".

"Neste momento de isolamento, não esqueçamos quem está na linha da frente a zelar por nós", apelam as duas organizações que abriram contas bancárias para a recolha de donativos.