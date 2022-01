Covid-19. Emmanuel Macron pede "paciência" e "compreensão" aos franceses

"Estamos a ser confrontados com uma vaga [do novo coronavírus] que circula com uma grande velocidade com esta nova variante e, com todas as restrições, tentamos manter a escola aberta, sem, é claro, tornar obrigatória a vacinação para as crianças mais pequenas. O que precisamos todos é de paciência, compreensão e pragmatismo", pediu o Presidente da República francês, em conferência de imprensa.

O líder francês reuniu-se hoje no Palácio do Eliseu com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, de forma a alinhar as prioridades da França na presidência do Conselho da União Europeia, que assumiu no início de janeiro, com as das diferentes instituições europeias.

O Presidente admitiu hoje que "não há sistema perfeito", quando questionado sobre o novo protocolo nas escolas francesas apresentado na noite de segunda-feira pelo primeiro-ministro Jean Castex, que veio definir a regra de três autotestes e já começou a ser aplicado esta manhã, com muitas críticas por parte de professores e pais dos alunos.

"Eu sei o que estamos a pedir aos professores, aos pais e tentamos fazer o melhor possível. Não há sistema perfeito contra este vírus. Sei que as pessoas estão enervadas, mas as nossas crianças e os nossos adolescentes são a coisa mais importante para todos nós", defendeu.

Mesmo com a apresentação de um protocolo sanitário simplificado, os professores prometeram manter a greve de 13 de janeiro.

Esta mobilização já conta com 75% de adesão dos professores das escolas primárias em todo o país, com os pais a juntarem-se também às centenas de manifestações que vão acontecer em França.

