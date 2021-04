Covid-19. Emmanuel Macron prevê reduzir horário de recolher obrigatório

"Vamos tentar retardar um pouco o recolher obrigatório porque 19.00 é cedo", disse hoje Emmanuel Macron numa visita a uma escola nos arredores de Paris.

Esta segunda-feira as crianças voltaram às creches e escolas primárias, com o regresso prometido para as escolas básicas e liceus marcada para a próxima semana, terminando assim o terceiro período de confinamento.

Até ao fim de maio, é possível que o Governo autorize ainda a reabertura de locais culturais e esplanadas, mas o recolher obrigatório seria para manter entre as 19:00 e as 06:00, no entanto, o Presidente parece estar a rever este horário.

No entanto, o número de pacientes graves continua a subir, com mais de 6 mil franceses atualmente internados nas unidades de cuidados intensivos. É a primeira vez desde maio de 2020 que há tantos pacientes em estado grave no país.

Nas últimas 24 horas morreram 400 pessoas devido ao vírus, elevando o número total desde o início da pandemia para 103.287 óbitos.

Já foram vacinadas em França 14.297.308 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 e quase 6 milhões já tomaram a segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.