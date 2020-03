Covid-19. Entrega de diplomas a alunos de português anulada nos arredores de Paris

"Em vez de anular ao último momento e correr riscos ao nível sanitário, ao falar com a Coordenação do Ensino de Língua Portuguesa em França, decidimos não realizar o evento que acabaria por reunir cerca de 1.000 pessoas", justificou Marie-Hélène Euvrard, a presidente da Coordenação das Coletividades Portuguesas de França (CCPF), em declarações à agência Lusa.

A CCPF é a principal organizadora do evento que tem vindo a crescer nos últimos anos e neste domingo iria atribuir simbolicamente os diplomas do ensino de língua portuguesa a 330 crianças entre 9 e 11 anos, na sua maioria lusodescendentes, vindas um pouco de toda a região de Île de France, região parisiense.

"Tomei esta decisão porque constatei que havia muitas desistências dos pais dos alunos que receavam a propagação do vírus, ao falar com pessoal médico para encontrar os meios de proteção chamaram-me a atenção para os perigos de um evento destes e, em comunicação com a própria prefeitura, avisaram-me que a situação está a evoluir de forma muito rápida", indicou Marie-Hélène Euvrard.

O evento deveria acontecer na Opera de Massy e reunir cerca de 1.000 pessoas, um número até agora permitido em espaços fechados pelas autoridades francesas - todos os eventos acima de 5.000 pessoas em espaços fechados estão a ser anulados.

No entanto, o país pode passar rapidamente para o estádio 3 de alerta, que pode vir a proibir todo o tipo de encontros e eventos. Este é estádio mais elevado na prevenção da propagação de vírus em França.

Há atualmente 285 infetados com o Covid-19 em França e quatro casos mortais. Algumas escolas e liceus encontram-se fechados, especialmente em regiões onde foram detetados surtos da doença em território francês.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 94 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 50 mil recuperaram.

Além de 2.983 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".