Covid-19. Epidemia cresce mais depressa na Coreia do que na China

A Coreia do Sul continua a liderar as estatísticas do Covid-19 fora da China: mais de 300 novos casos nas últimas 24 horas - cerca do dobro do registado na China, o epicentro do surto, onde ocorreram 30 mortes e já estão a registar-se casos importados de outros países.



Desde que foi detectado pela primeira vez, no final do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan, o vírus já se espalhou por cerca de 90 países.



Mais de 100 mil pessoas foram infectadas e cerca de metade conseguiu recuperar. O número de mortes ultrapassa os 3.300.



A Organização Mundial de Saúde garante que o Covid 19 não vai desaparecer no Verão, como acontece com a gripe, e confirmou que nesta altura estão a ser desenvolvidos mais de 20 projectos de investigação para encontrar uma vacina para o novo coronavírus.