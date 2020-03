Covid-19. Escritor chileno Luis Sepúlveda está infetado

Sepúlveda visitou Portugal há seis dias, a propósito do festival Correntes d'Escritas, em Póvoa de Varzim.Numa conferência de imprensa no Hospital Universitário de Oviedo, nas Astúrias, o chefe do Serviço de Vigilância, Ismael Huerta, confirmou no domingo a existência de um caso positivo de Covid-19 na região, mas não revelou a identidade do doente.Pouco depois, o jornal espanholdisse tratar-se de Luis Sepúlveda.O escritor chileno teve os primeiros sintomas a 25 de fevereiro, dois dias depois de ter saído de Portugal.

Sepúlveda e a mulher estão em isolamento no Hospital das Astúrias. A mulher tem febre, mas os resultados dos exames ainda não são conhecidos.







A organização do festival Correntes d'Escritas vai agora contactar todos os participantes no encontro, que decorreu entre os dias 18 e 23 de fevereiro.



Em declarações ao semanário Expresso, Manuela Ribeiro, da organização, recordou que Luis Sepúlveda estava bastante constipado no último dia do evento.