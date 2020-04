Covid-19. Espanha admite erro no número de testes realizados

Numa nota de imprensa, o Governo espanhol divulgou pela primeira vez o número exato de testes qRT-PCR - os mais fiáveis na deteção de infeção por Covid-19 – realizados em Espanha.A especificação do número de testes por cada região autónoma permitiu concluir que os dados anteriormente divulgados pelo Governo eram notavelmente superiores aos reais.De acordo com o jornal espanhol El Mundo , até ao momento, o Ministério da saúde apenas tinha torna público dois números relativos aos testes realizados: 355 mil a 25 de março e 930.230 a 13 de abril.

Se os dados anteriores a abril fossem verídicos, Espanha teria realizado cerca de 100 mil testes em dez dias, uma média de dez mil por dia, um número bem abaixo dos dados oficiais.

Foi através destes números inflacionados que Espanha se enalteceu de ser o segundo país no mundo com mais testes realizados, com a divulgação de dados que superam em 200 mil o número real de testes.

Espanha entre os dez países com mais testes?

España está entre los 10 primeros países de la @OECD que más pruebas de #COVID19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/wPBIS98hAE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2020

Na segunda-feira, vários membros do executivo espanhol, incluindo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, partilharam no Twitter um gráfico da OCDE onde colocava Espanha em oitavo lugar na lista de países com maior número de testes para cada mil habitantes., enalteceu o ministro da Saúde, Salvador Illa.O secretário-geral da OCDE, José Ángel Gurría, também elogiou a vizinha Espanha pelo “aumento da capacidade de testes”, considerando ser um dado importante para estudar a diminuição das medidas de restrição., dado que a organização comparou dados diferentes entre os países. No caso de Espanha, o número total de testes inclui os PCR e os testes serológicos, enquanto que nos restantes países apenas foram contabilizados os PCR., um pouco abaixo da média dos países da OCDE.Segundo El País , fontes do executivo espanhol argumentaram que a OCDE não discrimina tipos de testes ao elaborar o gráfico e defenderam ainda que Espanha enviou os dados discriminados por cada comunidade.“Em nenhum caso o Governo indicou à OCDE que tipo de dados deveriam usar para os seus relatórios", garantiram fontes governamentais ao jornal espanhol.