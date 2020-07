Covid-19. Espanha admite falhas na contagem de óbitos em lares

A 23 de março, após as primeiras semanas de crise do novo coronavírus, o Ministério da Saúde publicou um despacho onde exigia o “fornecimento de informações de todos os centros de serviço social residencial público ou privado” em Espanha. As comunidades ficavam, a partir desse momento, obrigadas a reportar duas vezes por semana, à terça-feira e sexta-feira, as mortes em residências, tanto as que ocorriam por Covid-19 como as que ocorrem com sintomas compatíveis com a doença, ainda que não se tratassem de casos confirmados de infeção.







há “discrepância” nos números em relação a outras fontes e que há grandes falhas nos dados, até porque há comunidades que não relataram os casos com a frequência devida, outras fora do prazo, e mesmo outras que nunca chegaram a comunicar casos.

No entanto, mais de três meses depois, o próprio Governo de Madrid não confia nos dados recolhidos e por isso recusa-se a divulgá-los. Noum documento a que o jornal El País teve acesso, o Ministério espanhol da Saúde assume que





De acordo com os dados recolhidos que constam neste documento, morreram 27.359 pessoas nos lares de Espanha na sequência da crise provocada pelo novo coronavírus. Deste número houve 9.003 mortes confirmadas que estão diretamente associadas ao novo coronavírus, outras 9.830 pessoas que morreram com sintomas de infeção mas sem qualquer teste que o tivesse confirmado. As restantes faleceram por outras causas.







Mas este número não é tornado público pelas vias oficiais uma vez que existem dúvidas sobre a sua fiabilidade, ainda que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tenha prometido divulgá-lo há cerca de um mês. Questionado repetidamente sobre o assunto durante a conferência de imprensa de segunda-feira, Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Emergências do Ministério espanhol da Saúde, não esclareceu quando é que essa informação será conhecida.







O executivo reconhece, no documento a que o El País teve acesso, que a fraca qualidade dos dados “impediu a sua divulgação”. Ao longo do relatório mencionam-se casos de “ausência de dados sobre as causas de morte”, “erros na soma dos residentes” ou mesmo “discrepância na evolução dos dados”, em que o número de mortos, atualizado a cada dia, vai diminuindo em “algumas comunidades”.





O documento menciona ainda o caso de duas comunidades que, em vários meses, relataram os dados ao Ministério por uma única vez, e uma outra comunidade que nunca sequer o fez.







Os nomes destas comunidades não são revelados neste documento em que o Ministério espanhol da Saúde reconhece que não tem “um sistema de informações confiável, acessível, sustentável, transparente, comparável e interoperável que responda às recomendações europeias”.







A imprensa, que tentou recolher os dados dos números de mortos em lares por conta própria, expôs ao longo dos últimos meses situações em que os números fornecidos não são homogéneos e casos em que cada estrutura residencial decide como dá a conhecer os dados. Há, por exemplo, lares que não contam no número de mortos os residentes que são internados e acabam por morrer nos hospitais. Outras estruturas adicionam óbitos em lares para pessoas incapacitadas ou com problemas de saúde mental ao número de mortos em lares de idosos. E há diferenças na forma como a contabilização é feita não só entre as várias comunidades, mas também dentro da mesma comunidade.





“Os centros residenciais (…) não sofreram somente o abandono por parte do sistema público de saúde, mas também do próprio Ministério da Saúde”, lamentou José Manuel Ramírez, presidente da Associação de Diretores e Gerentes dos Serviços Sociais, em declarações ao jornal El País.







De acordo com os últimos dados oficiais houve 28.388 mortos em Espanha desde o início da pandemia e pelo menos 251.789 casos confirmados.