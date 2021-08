Covid-19. Espanha com 9.489 novos casos e 139 mortes

Segundo o mais recente relatório do ministério, a incidência acumulada a 14 dias desceu para 264,1 casos por cada 100.000 habitantes (menos 12,3 pontos que no dia anterior).

A pressão hospitalar nas unidades de cuidados intensivos também continua a sua lenta descida, com menos 16 doentes hoje reportados, pelo que o número total de internados nessas unidades é 1.685, o que corresponde a 18,3% da capacidade, quase menos duas décimas que no dia anterior.

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram, desde março de 2020, 17.703 pessoas e foram contabilizados 1.030.791 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia, a África do Sul, o Brasil e o Peru.