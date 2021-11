Covid-19. Especialistas vigiam nova variante encontrada em França

No mês passado, 24 pessoas de uma escola da região francesa da Bretanha ficaram contaminadas com coronavírus. Metade das turmas foram mandadas para casa. Quando a nova variante foi identificada, os alunos voltaram à escola. Contudo, os profissionais de saúde verificaram mutações sem precedentes na proteína da B.1.640.Os especialistas ainda não determinaram se a nova variante de SARS-CoV-2 é mais ou menos contagiosa do que a Delta, responsável por quase todos os novos casos de coronavírus a nível mundial.A variante B.1.X ou B.1.640 deverá ter tido origem no continente africano, um cenário temido pelos especialistas por expor a necessidade de igualdade na distribuição de vacinas. “”, considera o professor Cyrille Cohen, citado peloNão enviar vacinas para os países africanos, pode a longo prazo dar origem a “”, acrescenta o investigador.”, concluiu. As autoridades de saúde francesas continuam em alerta para esta nova variante.



Em finais de outubro, apenas seis por cento da população africana estava vacinada contra a Covid-19.



“O motivo de tão baixa taxa de vacinação é bem conhecido: apesar das melhorias recentes, a produção global continua aquém da procura, com os países em desenvolvimento a enfrentarem longa espera pelas vacinas”, refere um relatório da Economist Intelligence Unit.



Segundo o mesmo documento, o programa COVAX da Organização Mundial de Saúde (OMS) só conseguiu enviar cerca de 400 milhões de doses e as doações de países mais ricos têm sido escassas.



No entanto, mesmo que as vacinas fossem entregues, os países africanos teriam ainda o desafio de implementar o esquema vacinal e por em prática a logística necessária.



A Covid-19 provocou pelo menos 5.098.386 mortes em todo o mundo, entre 253,17 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.



Atualmente, a variante Delta é responsável por 99,5 por cento das transmissões. A predominância desta estirpe não se verifica apenas na América Latina, onde as variantes Gama, Lambda e Mu ainda são responsáveis por um número significativo de infeções. Os epidemiologistas acompanham a evolução da Delta, à procura de novos sinais de mutações.