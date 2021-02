Covid-19. Esperança média de vida em queda nos EUA

No primeiro semestre de 2020,. Para os homens, a esperança média de vida à nascença passou a ser de 75,1 anos (menos 1,2 anos que em 2019) e para as mulheres passou a ser de 80,5 anos (menos 0,9 que no ano passado).





Sendo os Estados Unidos o país com maior número absoluto de mortes por Covid-19 no mundo – quase 500 mil óbitos - não é de admirar que a pandemia tenha sido o principal motivo para a queda generalizada da esperança média de vida no país. No entanto, sublinha o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), o aumento de mortes por overdose também terá contribuído para esta evolução negativa.





“Nos últimos anos pré-pandemia, houve ligeiras quedas na esperança de vida, em parte por aumento de mortes por overdose. Portanto, provavelmente também estão a ter impacto aqui, mas não sabemos em que grau. A Covid-19 é responsável por cerca de dois terços de todas as mortes em excesso que ocorreram em 2020, e são essas mortes em excesso que causaram este declínio”, disse um responsável da investigação em resposta à NPR.





A diminuição da esperança média de vida à nascença é ainda mais visível entre as minorias. Os homens afro-americanos viram a esperança média de vida cair três anos e os homens de raízes hispânicas tiveram um declínio de 2,4 anos. As mulheres afro-americanas tiveram uma redução de 2,3 anos na esperança média de vida e as mulheres hispânicas registaram uma queda de 1,1 anos.





Quanto aos brancos não hispânicos, os homens registaram um declínio de 0,8 anos e as mulheres menos 0,7 anos de esperança média de vida.





“Está é uma enorme descida. É preciso recuar à Segunda Guerra Mundial para encontrar um declínio como este”, frisou Robert Anderson, responsável pelas estatísticas sobre mortalidade no CDC, em declarações à Associated Press.





O relatório deixa claro, no entanto, que estes dados “não refletem a totalidade dos efeitos da pandemia em 2020”, uma vez que dizem respeito apenas aos primeiros seis meses do ano.

Indemnizações teriam reduzido impacto







De acordo com um estudo da Universidade de Harvard publicado este mês na revista académica Social Science & Medicine, a desproporcionalidade com que a Covid-19 está a matar entre os afro-americanos resulta de vários séculos de racismo estrutural.

Os investigadores concluíram que o pagamento de indemnizações a descendentes de escravos teria reduzido o risco de doença e de morte por Covid-19.





Por exemplo, no Louisiana, um Estado onde existe segregação racial, o pagamento destas reparações teria reduzido a transmissão da pandemia em 31 a 68 por cento, avançam os investigadores de Harvard.





De acordo com os dados do Centro de Controlo de Doenças divulgados em novembro de 2020, minorias como afro-americanos, americanos nativos ou hispânicos têm quatro vezes mais probabilidade de virem a ser hospitalizados por Covid-19.







"Os efeitos das intervenções de justiça racial nas disparidades de saúde entre negros e brancos raramente são investigados, e isso faz parte da propagação sistémica do racismo", considera Eugene Richardson, autor do estudo e professor assistente de Saúde Global e Medicina Social na Harvard Medical School, em declarações à CNN.