Covid-19. Estados Unidos com 1.213 mortes e 46.704 novos casos

A contagem desde o início da pandemia eleva-se agora para 5.571.102 infeções, além de 174.178 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até à 1h00 desta sexta-feira em Lisboa.



Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes (mais de 32 mil), um número superior ao de países como França ou Espanha.



Em termos de infeções, a Califórnia registou 651.914, desde o início da pandemia, seguindo-se a Florida, com 588.602, o Texas, com 579.001, e Nova Iorque, com 427.803.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.