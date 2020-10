Covid-19. Estados Unidos com 794 mortos e 52.160 casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, o país totalizou 7.904.168 casos de covid-19 e 216.597 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste).





Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes, mais de 33 mil, um número semelhante ao de países como Peru, Espanha ou França. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.905 pessoas.Seguem-se, em número de vítimas fatais, os estados do Texas (17.089), Califórnia (16.721), New Jersey (16.191) e Florida (15.595).A Califórnia é o estado com mais casos confirmados (863.553), seguindo-se o Texas (829.603), Florida (741.632) e Nova Iorque (477.940)Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.