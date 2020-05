Covid-19. Estados Unidos com mais de 1.500 mortos nas últimas 24 horas

O número de vítimas mortais duplicou em relação ao dia anterior, quando se registavam 759 mortes, com mais 777 óbitos nas últimas 24 horas que na véspera.Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo.O país prolongou por mais 30 dias o encerramento da fronteira com o México para viagens consideradas não essenciais, indicou o secretário interino do Departamento de Segurança Nacional, Chad Wolf.





Com a nova extensão, as fronteiras deverão permanecer fechadas até 22 de junho.







Vai manter por tempo indefinido uma norma que autoriza a expulsão de imigrantes que entrem por via terrestre sem autorização, como forma de evitar a propagação da covid-19, informou Chad Wolf.