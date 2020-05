Covid-19. Estados Unidos com menos de 700 mortos pelo terceiro dia consecutivo

Pelo menos 98.875 pessoas morreram desde o início da epidemia no país, que regista o maior número de vítimas mortais e de casos confirmados em todo o mundo.



De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta quarta-feira em Lisboa, os Estados Unidos registaram mais de 1,6 milhões de casos de contágio, com 18 mil só nas últimas 24 horas.



O país está há quase 20 dias com um número decrescente de óbitos, depois de ter ultrapassado diariamente as duas mil mortes durante várias semanas, entre o início de abril e o princípio de maio.