Covid-19. Estados Unidos registam quase duas mil mortes em 24 horas

O número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 12.700.Os Estados Unidos também são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: cerca de 396 mil pessoas infetadas no país, de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados.





"Esta, provavelmente, será a semana mais difícil. Haverá muitos mortos", alertam as autoridades de saúde norte-americanas, prevendo a entrada dos EUA num "período que será horroroso".



Os outros casos



A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 81.740 casos e regista 3.331 mortes.



As autoridades chinesas anunciaram terça-feira 32 novos casos, todos oriundos do exterior, e pela primeira vez desde janeiro não reportou mortes.Além de Itália, Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 10.328 mortos (78.167 casos), Reino Unido, 6159 mortos (55.242 casos), Irão, com 3603 mortos (58.226 casos), e Alemanha, com 1607 mortes (99.225 casos).