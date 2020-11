Covid-19. Estados Unidos somam 1764 mortes e mais de 142 mil casos

De acordo com os últimos números contabilizados o país registou 242.621 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia.



O número de infeções nos Estados Unidos tem vindo a aumentar, superando os 120 mil por dia na última semana. Dois estados, Texas e Califórnia, já ultrapassaram um milhão de casos desde o início da pandemia.



De acordo com o Covid Tracking Project, os EUA registam atualmente um recorde de hospitalizações por todo o país.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocados pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela Covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (10.526.906).



