Covid-19. Estados Unidos somam 545 mortos e mais de 109 mil casos

O balanço eleva para 237.564 o total de óbitos no país e para 9.960.918 o número de casos contabilizados desde o início da pandemia.



Na sexta-feira, o país registou 127.021 casos, batendo o recorde de infeções pelo terceiro dia consecutivo.



Embora Nova Iorque já não seja o Estado com o maior número de infeções, continua a ser o que mais mortes registou, com 33.680. Só na cidade de Nova Iorque morreram 24.074 pessoas.



Seguem-se, em número de vítimas fatais, os Estados do Texas (19.184), Califórnia (17.973), Florida (17.121) e Nova Jérsia (16.429).



O Texas é o Estado com mais casos confirmados (990.668), seguindo-se a Califórnia (972.713), Florida (843.897) e Nova Iorque (529.036).



Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.



A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.251.980 mortos em mais de 50 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.