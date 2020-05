Covid-19. Estudo sugere que maioria dos infetados desenvolve anticorpos

O estudo, que é ainda preliminar e tem de ser revisto por outros especialistas, sugere que. Outro estudo preliminar realizado na China a 175 infetados sugere, aliás, que os pacientes com sintomas mais graves produzem mais anticorpos.Os especialistas norte-americanos admitem ainda quee sugerem que é apenas nessa altura que se devem realizar os testes à imunidade. Essa poderá ser a razão pela qual outros estudos, realizados precocemente, não detetaram anticorpos nos pacientes., de acordo com o estudo do hospital de Nova Iorque, publicado na revista. Por essa razão, o plasma dessas pessoas pode vir a ser um dos tratamentos possíveis para outros pacientes.Em Portugal já se deu início à colheita de plasma de doentes recuperados para que este seja usado em ensaios clínicos.

Os testes realizados no hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, foram aprovados pela agência federal FDA e tinham menos de um por cento de hipóteses de produzir falsos resultados positivos, pelo que possuem elevado grau de fiabilidade.

Os especialistas explicam também que os anticorpos se unem à proteína S, que o vírus utiliza para entrar nas células humanas, evitando assim que surjam reinfeções. Frisam, porém, queO estudo de Nova Iorque é o mais amplo realizado até ao momento, contanto com a participação de elevado número de pacientes e utilizando o mais sensível teste a anticorpos disponível.

Duração da eventual imunidade

Caso venha a confirmar-se a efetiva existência de imunidade em quem foi infetado, apenas o tempo dirá quanto tempo esta durará. Poderão ser meses, anos ou poderá ser permanente, mas para já só se podem fazer suposições com base no que se conhece sobre outros vírus.Os dois coronavírus mais semelhantes ao SARS-CoV-2 são os que provocam as síndromes respiratórias SARS e MERS. Nesses dois casos,. No caso da SARS, chegaram a ser encontrados passados 13 anos, mas não se concluiu se continuavam a funcionar de forma eficaz.No mês passado, o principal especialista dos EUA em doenças infeciosas, Anthony Fauci, afirmou queA melhor forma de provar que um anticorpo funciona é colocá-lo a lutar contra o vírus num ambiente de células humanas saudáveis, teste que apenas pode realizar-se em laboratórios de alta segurança, conhecidos por P3, que possuem o segundo mais elevado grau de segurança existente.Outra opção é realizar a experiência em animais que produzam a proteína ACE2, que o novo coronavírus utiliza para invadir as células. Foi isso que fizeram esta semana investigadores chineses cujo estudo foi publicado na revistaDe acordo com esse grupo de especialistas,, sendo que um dos animais nem sequer ficou com lesões nesses órgãos.

Encontrar os melhores anticorpos em pacientes é uma tarefa complicada. Cada pessoa tem mais de mil milhões de células B, um tipo de linfócito que constitui o sistema imunológico, e cada uma dessas células consegue criar um anticorpo específico e único.

Outro estudo, realizado na China a 14 pacientes recuperados, aponta para outro dado positivo: a maioria. “Numa infeção, é fundamental destruir as células infetadas e as partículas virais. Talvez o novo coronavírus não se escape do armamento imunitário de cada pessoa”, explicou a imunologista Margarita del Val.

Um estudo preliminar revelou, por sua vez, que um único paciente desenvolveu mais de duas centenas de anticorpos diferentes contra o novo coronavírus, incluindo dois capazes de o neutralizar em 99 por cento.







Este novo vírus, que surgiu em dezembro na China, já infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 301 mil são vítimas mortais e 1,5 milhões são casos recuperados.