Covid-19. EUA aprovam pacote 900 mil milhões de dólares para empresas e emprego

, avança a BBC Muitos dos programas aprovados anteriormente, para fazer face à pandemia de Covid-19, terminam no final do mês.O pacote de apoio agora aprovado vai ser votado esta segunda-feira pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. De seguida, terá de ser assinado como lei pelo Presidente Donald Trump.

O que se sabe sobre o novo pacote de apoio?

O novo pacote incluirá o pagamento de 600 dólares à maioria dos norte-americanos e um suplemento temporário de 300 dólares por semana aos desempregados. Deverá incluir ainda 300 biliões em apoio para empresas, verbas para a distribuição de vacinas, escolas e apoios aos inquilinos que estão em risco de ficar desalojados.O acordo foi anunciado pelo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell. “”, afirmou.Segundo Mitch McConnell, o pacote agora aprovado contém “políticas direcionadas a ajudar os norte-americanos que estão em dificuldades, que já esperam há muito tempo”.Já a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, ambos democratas, consideram que foram aprovados “fundos urgentes e necessários para salvar vidas e meios de subsistência do povo americano, à medida que a pandemia de Covid-19 acelera”.O projeto de lei agora aprovado não inclui ajuda aos governos locais, que eram uma das prioridades de muitos democratas.

E a ajuda anterior?

Em março, os Estados Unidos tinham aprovado um pacote de 2,4 triliões de dólares para alívio económico, incluindo pagamentos únicos de estímulo de 1.200 dólares para empresas.Cerca de metade dos empregos foram recuperados, mas economistas e empresas têm pressionado o Congresso para aprovar um novo pacote de estímulos, à medida que os programas de apoio terminam e o dinheiro acaba, o que provoca uma desaceleração da recuperação.Uma pesquisa da Câmara do Comércio, divulgada na passada terça-feira, revelou que três quartos das pequenas empresas necessitavam de ajuda do Governo para sobreviver., atingindo 11,7 por cento no mês passado – um aumento de 2,4 pontos percentuais desde junho, segundo estudos da Universidade de Chicago e da Universidade de Notre Dame., o maior aumento desde o início do rastreamento da pobreza há 60 anos.Um relatório do Instituto JPMorgan Chase revela que muitos norte-americanos com baixos rendimentos viram o saldo da sua conta bancária cair constantemente desde abril.