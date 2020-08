Covid-19. EUA com 1.344 mortos e mais de 60 mil casos nas últimas 24 horas

O último balanço realizado à 1h00 deste sábado em Lisboa confirmou ainda que apesar de Nova Iorque já não ser o estado com o maior número de infeções, ainda é o mais atingido em termos de mortes nos Estados Unidos, com 32.689, mais do que França ou Espanha.Somente na cidade de Nova Iorque morreram 23.531 pessoas.O saldo provisório de mortes já excedeu em muito as mais baixas estimativas da Casa Branca.Trump estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 mil óbitos, um número que também foi excedido.

Já o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos de previsão da evolução da pandemia têm servido de base para os cálculos feitos a partir da Casa Branca, indica atualmente que os Estados Unidos vão chegar às eleições presidenciais de 3 de novembro atingir os 230 mil.