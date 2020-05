Covid-19. EUA com 1.680 mortos nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram identificados 26.396 casos, aumentando para 1.442.924 o número de contágios desde o início da pandemia.



O estado de Nova Iorque continua a ser o grande foco da pandemia nos Estados Unidos, com 345.813 infetados e 27.841 mortos, número semelhante ao da Espanha e apenas abaixo do Reino Unido e da Itália.



Somente na cidade de Nova Iorque, 20.476 pessoas morreram.



Em Nova Jersey há a registar 143.984 casos confirmados e 10.148 mortes, enquanto o de Illinois contabiliza 90.369 infeções e 4.059 mortes. Já Massachusetts tem 83.421 contágios confirmados e 5.592 óbitos.



Outros estados norte-americanos com um grande número de mortes são Michigan, com 4.825, Pensilvânia, com 4.422, e Connecticut, com 3.285.



O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia servem de base para as previsões da Casa Branca, estimou que, no início de agosto, a pandemia terá causado 147 mil mortes nos Estados Unidos.