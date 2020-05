Covid-19. EUA com 1754 mortos em 24 horas

Nas últimas 24 horas foram identificados 26.593 casos, aumentando para 1.416.528 o número de contágios desde o início da pandemia.Em Nova Jérsia há a registar 142.704 casos confirmados e 9.946 mortes, enquanto o de Illinois contabiliza 87.937 infeções e 3928 mortes. Já Massachusetts tem 82.182 contágios confirmados e 5482 óbitos.Outros Estados norte-americanos com um grande número de mortes são Michigan, com 4787, Pensilvânia, com 4288, e Connecticut, com 3219.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia servem de base para as previsões da Casa Branca, estimou que, no início de agosto, a pandemia terá causado 147 mil mortes nos Estados Unidos.