Covid-19. EUA com 2.599 mortos e mais de 234 mil novos casos

De acordo com os números contabilizados pela instituição norte-americana, desde o início da pandemia o país registou 294.690 mortes e 15.817.169 casos.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.580.721 mortos resultantes de mais de 69,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.