Covid-19. EUA com 2772 mortos e mais de 220 mil casos em 24 horas

De acordo com os números contabilizados pela instituição norte-americana o país acumulou mais de 15,3 milhões de casos desde o início da pandemia, contando ainda 288.889 mortes.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela Covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (15.371.953).



A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela Covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (15.371.953).A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. c/ agências