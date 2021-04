Covid-19. EUA com 335 mortos e 42.470 casos nas últimas 24 horas

Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país registe no total mais de 600 mil mortos devido à covid-19.O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 1 de julho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.011.975 mortos no mundo, resultantes de mais de 140,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).