Covid-19. EUA com 3.882 mortos e 234.920 casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, os EUA acumularam mais de 23,2 milhões de casos confirmados (23.282.329) e 388.159 mortos.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.



O presidente eleito norte-americano, Joe Biden, que toma posse em 20 de janeiro, pretende aplicar 1,9 biliões de dólares em medidas de aceleração da vacinação para a covid-19 e assistência financeira a indivíduos e empresas, anunciou o democrata na quinta-feira (madrugada de sexta em Portugal).



Em relação à vacinação, o objetivo é atingir 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias da nova administração, de forma a permitir reabrir a maioria das escolas até à primavera.



O plano de Biden prevê ainda o aumento do pessoal médico em 100 mil pessoas e dos testes de despistagem de covid-19, para o que estão reservados cerca de 50 mil milhões de dólares.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.