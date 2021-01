Covid-19. EUA com 4.206 mortos e 175.602 casos em 24 horas

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 42.726 mortos, seguindo-se a Califórnia com 37.822.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados em todo o mundo.O novo presidente norte-americano, Joe Biden, indicou que, em fevereiro, o país terá meio milhão de mortos e que, ao todo, o número de óbitos será superior a 600 mil.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.149.818 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da referida universidade.