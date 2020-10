Covid-19. EUA com 657 mortos e 41.583 casos nas últimas 24 horas

Este último balanço elevou o número total de óbitos para 210.774 e de casos para 7.495.165 casos, registados desde o início da pandemia.



De acordo com a contagem independente da universidade norte-americana, o estado de Nova Iorque continua a ser o que regista maior número de mortos no país, 33.219, mais do que no Peru, em França ou em Espanha.



Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.886 pessoas.



O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos de evolução da pandemia são frequentemente referidos pela Casa Branca, estimou que, nas eleições presidenciais, agendadas para 03 de novembro, os Estados Unidos vão chegar às 240 mil mortes, e em 31 de dezembro às 370 mil.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.