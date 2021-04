Covid-19. EUA com 859 mortos e 79.980 novos casos

Desde o início da pandemia o país acumulou 564.280 óbitos e 31.417.160 casos da doença.



Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previu que o país registe no total mais de 600 mil mortos devido à covid-19.



O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 1 de julho.



Na campanha de vacinação, cerca de 123,9 milhões de pessoas (37,3% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, das quais 76,7 milhões (22,1%) já tomaram duas doses e completaram o processo, indicaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americanos.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.961.387 mortos no mundo, resultantes de mais de 137,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.