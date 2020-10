Covid-19. EUA com 938 mortos e 53.668 casos em 24 horas

Este último balanço elevou o número total de óbitos para 212.632 e de casos para 7.598.280 desde o início da pandemia.



De acordo com a contagem independente da universidade norte-americana, o Estado de Nova Iorque continua a ser o que regista maior número de mortos no país, 33.227, mais do que no Peru, em França ou em Espanha.



O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos de evolução da pandemia são frequentemente referidos pela Casa Branca, estimou que, nas eleições presidenciais, agendadas para 3 de novembro, os Estados Unidos vão chegar às 235 mil mortes, e em 31 de dezembro às 360 mil.



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e sete mil mortos e mais de 36,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.