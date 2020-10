Covid-19. EUA com mais 1.148 mortos e 70.334 casos

Seguem-se, em número de vítimas fatais, os estados do Texas (17.272), Califórnia (16.828), New Jersey (16.197) e Florida (15.736).A Califórnia é o estado com mais casos confirmados (866.675), seguindo-se o Texas (837.081), Florida (744.988) e Nova Iorque (479.400)Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícis France-Presse (AFP).