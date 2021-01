Covid-19. EUA com quase 4.500 mortos num só dia

O país registou 4.470 mortes nas últimas 24 horas, além de 235 mil casos.



Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 22,8 milhões de casos confirmados e mais de 380 mil mortos.



Cerca de 131 mil pessoas estão atualmente hospitalizadas devido à covid-19, segundo o Covid Tracking Project, que analisa diariamente os dados do país.



Nos últimos sete dias, a média diária de mortes provocadas pela doença foi a mais alta desde o início da pandemia, segundo a mesma fonte.



O país, que começou a vacinação em meados de dezembro, inoculou para já 9,3 milhões de pessoas, que receberam apenas a primeira dose da vacina contra a covid-19, representando menos de 3% da população.



Segundo os especialistas, para atingir a imunidade coletiva é necessário vacinar cerca de 75% da população.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.