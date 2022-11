Covid-19. EUA e Canadá pedem fim da repressão de protestos na China

Esta região está sob um bloqueio restritivo há várias semanas e tem registado frequentes manifestações, principalmente de grupos de trabalhadores migrantes, oriundos das zonas pobres e rurais do país.

Mas o cenário vê-se por todo o território. Também na grande cidade de Guangzhou, onde tem sido identificados um grande número de casos de infeção e a população enfrenta um bloqueio restritivo desde outubro, foram divulgadas imagens de manifestantes em confrontos com a polícia, na noite de terça-feira.







Os vídeos e imagens divulgadas nas redes sociais mostram manifestantes a arremessar garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança, que surgem a marchar em fileiras, protegidos por escudos antimotim transparentes.







Human’s crave freedom.



We must stand with the people of China. God bless them.pic.twitter.com/mM8uzcHg8V — Collin Rugg (@CollinRugg) November 27, 2022



. A Comissão de Assuntos Políticos e Jurídicos do Partido Comunista, no poder, entidade que supervisiona as autoridades policiais do país, disse sSegundo as autoridades,Além disso,Face a estes anúncios do Governo de Xi Jinping, o Ocidente reagiu. Na terça-feira, o porta-voz do Departamento de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que Washington defende os “manifestantes pacíficos”., afirmou Kirby em entrevista à CNN.Na mesma linha, o primeiro-ministro do Canadá, Justin trudeau, considerou que toda a gente devia poder protestes e desfrutar da liberdade de expressão, garantindo que o Governo canadiano tem acompanhado os protestos contra as políticas apertadas da China.

“Todos na China devem ter permissão para se expressão, devem poder partilhar as suas perspetivas e, de facto, protestar”, afirmou em conferência de imprensa. “Vamos continuar a garantir que a China saiba que defenderemos os direitos humanos e apoiaremos as pessoas que se estão a manifestar”.







Estas manifestações foram suscitadas por um incêndio mortal, num prédio na cidade de Urumqi, no noroeste do país. Os manifestantes disseram que os bloqueios no bairro, no âmbito das medidas de prevenção epidémica, atrasaram o acesso do camião dos bombeiros. Os moradores também não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava bloqueada.



No entanto, estes protestos, numa escala inédita no país desde as manifestações pró-democracia de 1989, são apenas o culminar de meses de crescente descontentamento popular.



Recorde-se que, ao abrigo da política de zero covid, a China impõe o bloqueio de bairros ou cidades inteiras, a realização constante de testes em massa e o isolamento de todos os casos positivos e respetivos contactos diretos em instalações designadas, muitas vezes em condições degradantes.