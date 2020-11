Covid-19. EUA registam 2.439 mortos e mais de 196 mil casos num só dia

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a a registar o maior número de mortos, 34.387.O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que, até ao final do ano, os Estados Unidos vão atingir as 320 mil mortes e as 440 mil até 1 de março.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.415.258 mortos resultantes de mais de 60 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.