Covid-19. EUA registam 281 mortos e mais de 37 mil casos em 24 horas

Com este último balanço o país atingiu um total de 205.024 óbitos e 7.147.070 casos confirmados.



Apesar de Nova Iorque não ser mais o Estado com maior número de infeções, ainda é o mais afetado em termos de mortes nos Estados Unidos, com 33.140 mais do que no Peru, França ou Espanha.



Somente na cidade de Nova Iorque, morreram 23.810 pessoas. O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que nas eleições presidenciais agendadas para 3 de novembro os Estados Unidos vão chegar às 240 mil mortes e a 31 de dezembro às 370 mil.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.