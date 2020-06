Covid-19. EUA registam 288 mortos e mais de 38 mil infetados em 24 horas

O país acumula 125.768 óbitos e 2.544.169 casos desde o início da pandemia, segundo o último balanço realizado.

Nova Iorque continua a ser o Estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 392.539 casos confirmados e 31.397 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jérsia, com 14.975 mortos, Massachusetts, com 8059, e Illinois, com 6.888.Outros Estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6606), Michigan (6157), Califórnia (5907), Connecticut (4316) e Florida (3419).Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.