Covid-19. EUA registam 426 mortos e mais de 57 mil infetados nas últimas 24 horas

O país contabiliza 135.155 óbitos e 3.297.501 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado à 1h00 desta segunda-feira em Lisboa.



O número de casos nos Estados Unidos aumentou para cerca de 60 mil por dia na semana passada, um crescimento que se verificou em 37 dos 50 estados do país.



No domingo, a Florida registou o número de casos diário mais elevado do país: mais 15.300 confirmados, de acordo com a contagem do Departamento de Saúde estatal.



Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 406.403 casos confirmados e 32.029 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido, México e Itália.



Só na cidade de Nova Iorque, morreram 22.755 pessoas. Segue-se Nova Jersey, com 15.525 mortos, Massachusetts, com 8.310, e Illinois, com 7.372.



Outros estados com um grande número de mortes são Califórnia (7.014), Pensilvânia (6.950), Michigan (6.316), Connecticut (4.348).



Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 320.957 casos, seguindo-se a Florida.



Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.