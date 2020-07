Covid-19. EUA registam 518 mortos e mais de 55 mil infetados nas últimas 24 horas

Os dados de domingo elevam o número total de mortes para 146.909 e o de contágios para 4.229.624 desde o início da pandemia, de acordo com o balanço realizado à 1h00 desta segunda-feira em Lisboa.A crescente preocupação dentro do governo ficou evidente com a alteração radical no discurso do presidente, Donald Trump, que até recentemente mantinha um certo ceticismo sobre a gravidade e magnitude da situação pandémica no país.", disse o presidente na passada terça-feira.O saldo provisório de mortes já excedeu em muito as mais baixas estimativas da Casa Branca.Trump estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 óbitos, um número que também foi excedido.

Já o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de previsão da evolução da pandemia têm servido de base para os cálculos feitos a partir da Casa Branca, indica atualmente que os Estados Unidos chegarão em outubro com cerca de 200 mil mortos e no período das eleições presidenciais de 3 de novembro os 220 mil.