Covid-19. EUA registam 919 mortos nas últimas 24 horas

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta quinta-feira em Lisboa, os Estados Unidos estão quase a atingir 1,85 milhões de casos de contágio.



O país tem o maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo.



Embora a pandemia tenha desacelerado nos Estados Unidos desde o pico atingido em meados de abril, os profissionais de saúde estão preocupados com um agravamento ao nível de casos e de mortes nas próximas semanas, devido aos atuais protestos contra o racismo e a brutalidade policial.



Há mais de uma semana que centenas de milhares de manifestantes se reúnem em grupos, em cerca de 140 cidades do país, formando multidões e ignorando o distanciamento social.