Covid-19. EUA registam mais 1.330 mortos nas últimas 24 horas

No total, 54.841 pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infetados subiu para 964.937, com cerca de 100 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.

Seguem-se Itália (26.644 mortos, mais de 197 mil casos), Espanha (23.190 mortos, mais de 207 mil casos), França (22.856 mortos, cerca de 162 mil casos) e Reino Unido (20.732 mortos, perto de 153 mil casos).