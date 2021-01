Covid-19. EUA registam mais 3.936 mortos e 250.172 casos

Com este último balanço efetuado o país contabiliza agora 357.067 óbitos devido à covid-19 e 21.036.174 casos da doença desde o início da pandemia.



O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 38.743 mortes, seguindo-se o Texas com 28.797.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.



O número provisório de mortes excede de longe as previsões iniciais da Casa Branca.



O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estimou que até à altura em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixar a Casa Branca, em 20 de janeiro, 420 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 560 mil em 1 de abril.