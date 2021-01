Covid-19. EUA registaram mais 4.045 mortos e 192.079 novos casos

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 41.787 mortes, seguindo-se a California com 35.245.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.