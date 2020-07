Covid-19. EUA registaram recorde de mais de 68 mil novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até à 1h00 desta sexta-feira em Lisboa, as autoridades sanitárias dos EUA registaram mais de 3,56 milhões de infeções no país desde o início da epidemia.A Califórnia (costa oeste) e do Texas (sul) registam cerca de 10 mil casos por dia.

A primeira potência mundial é o país mais afetado do mundo pela doença, em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos e de acordo com as previsões dos modelos epidemiológicos, a situação poderá agravar-se.