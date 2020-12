Covid-19. EUA ultrapassam 18 milhões de infetados

Apesar de as autoridades sanitárias norte-americanas terem começado esta semana a inocular os cidadãos com a vacina da biotecnológica Moderna -- depois de já terem aprovado a da farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech - aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla inglesa), os EUA não parecem desacelerar no número de novos contágios.





Os Estados Unidos registaram 1.628 mortos e 190.972 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.





O país contabiliza agora 18.011.449 casos e 319.255 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia.



O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 36.568 mortes, seguindo-se o Texas com 25.934.



O número provisório de mortes excede de longe o mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca.



O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estimou que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 420 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 560 mil a 1 de abril.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.





A vacina da Pfizer começou a ser administrada na semana passada no país mais afetado pela pandemia, que tem quase 24% do total de infetados em todo o mundo (76,2 milhões de infetados).