Covid-19. EUA ultrapassam 575 mil mortes desde o início da pandemia

Os EUA são o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortes devido à covid-19.O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 1 de agosto.O país já administrou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus a 143,8 milhões de pessoas (43,3% da população), tendo 99,6 milhões (30%) completado a inoculação, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.152.646 mortos no mundo, resultantes de mais de 149,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.