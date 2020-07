Covid-19. EUA ultrapassam os três milhões de casos confirmados

Nas últimas 24 horas o país registou ainda 733 mortes.Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.Contudo, Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 398.929 casos confirmados e 32.251 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.Segue-se Nova Jersey, com 15.332 mortos, Massachusetts, com 8.243, e Illinois, com 7.309.Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque com 288.212, a Florida em terceiro com 223.783 e o Texas em quarto com 222.284.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com cerca de 185 mil mortes.