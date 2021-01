Covid-19. EUA vão exigir teste negativo obrigatório para entradas a partir de dia 26

De acordo com o Centro para a Controlo de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o teste só será aceite se tiver sido realizado nos três dias anteriores à partida do voo para os Estados Unidos.

As companhias aéreas serão obrigadas a impedir o embarque de passageiros que não possuam teste negativo ou, em alternativa, prova de que tenham recuperado de uma infeção do novo coronavírus.

Em comunicado divulgado pelo CDC, o diretor do Centro, Robert R. Redfield, admite que os testes "não eliminam todos os riscos" de propagação do vírus, mas "quando combinados com um período de isolamento domiciliário e precauções quotidianas, como o uso de máscaras e distanciamento social, podem tornar as viagens mais seguras, saudáveis e responsáveis, mitigando a propagação nos aviões, aeroportos e locais de destino".

A determinação do CDC vem na sequência de anteriores para passageiros provenientes do Reino Unido, depois de ter sido detectada neste país uma nova estirpe de Covid-19, mais infecciosa do que a conhecida.

Até hoje, os Estados Unidos registavam mais de 22 milhões de casos de Covid-19 e um total de mais de 375 mil mortes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.