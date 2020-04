Covid-19 Europa. Contabilização de vítimas mortais por Covid-19 porta em causa no Reino Unido

O Instituto de Estatística britânico anunciou que houve mais oito mil mortes por COVID-19 em Inglaterra e no País de Gales do que as reveladas pelo governo. O executivo de Londres apenas tem registado os óbitos em hospitais, mas compromete-se, agora, a contabilizar também as vítimas mortais em lares de idosos e noutros locais.