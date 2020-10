Covid-19. Europa foi o segundo continente depois da América Latina a ultrapassar as 250 mil mortes

Espanha está em Estado de Emergência e com recolher obrigatório em todo o país, sendo proibido andar na rua entre as 11 da noite e as 6 da madrugada. Tal como Espanha, vários países europeus estão a acentuar as medidas restritivas para controlar a pandemia. É o caso da Alemanha, de França, Bélgica e Itália.